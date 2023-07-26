Густой дым из окон второго этажа увидели спасатели, когда подъехали на место. Им пришлось экстренно эвакуировать из здания 10 человек. Пожар случился в доме №11 на улице Молодежной. Вызов

Густой дым из окон второго этажа увидели спасатели, когда подъехали на место. Им пришлось экстренно эвакуировать из здания 10 человек. Пожар случился в доме №11 на улице Молодежной. Вызов поступил 25 июля, около пяти часов вечера, сообщили в МЧС. На место прибыли 13 спасателей и 5 единиц техники. Им удалось потушить пожар на площади 30