Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В Киржаче у 13-летнего мальчика в руках взорвался самодельный пистолет. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Телеграм-каналы пишут, что школьник вдохновился фильмом «Брат-2» и решил самостоятельно собрать аналогичный ствол. Киржачский Кулибин, как и главный герой, использовал кусок дерева и горючую смесь. Во время демонстрации «пушки» друзьям она взорвалась в руке.В результате разрыва самодельного огнестрельного оружия у подростка оказались сломаны два пальца. Очевидцы вызвали «скорую». Юнца госпитализировали в московскую клинику для проведения экстренной операции. Сейчас московские медики пытаются сохранить «оружейнику» фаланги.Полиция проводит проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.