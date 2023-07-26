Технические средства, которые будут сами подсчитывать голоса граждан за депутатов Заксобрания, установят в Коврове и Александрове. Об этом сообщил избирком Владимирской области. В

Технические средства, которые будут сами подсчитывать голоса граждан за депутатов Заксобрания, установят в Коврове и Александрове. Об этом сообщил избирком Владимирской области. В Коврове комплексы обработки бюллетеней появятся на 60-ти избирательных участках. В Александрове – на 25-ти. В комплексы обработки встроено электронное устройство, которое будет сканировать бюллетени. Подсчет голосов производится автоматически. Таким образом, комиссии не