Пьяный водитель из Суздаля несколько раз пытался дать полицейскому 100 долларов. На мужчину завели уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД Владимирской области. Это произошло 19 июля. На

Пьяный водитель из Суздаля несколько раз пытался дать полицейскому 100 долларов. На мужчину завели уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД Владимирской области. Это произошло 19 июля. На улице Комсомольской в Коврове дежурные полицейские остановили авто Kia. 33-летний водитель был сильно пьян, но понимал, что происходит и решил все уладить с помощью взятки. Сначала мужчина подложил 100-долларовую