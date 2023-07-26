На водителя завели уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

В Коврове пьяный водитель задержан за дачу взятки в долларах инспектору ГИБДД. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Ночью 19 июля на улице Комсомольской патруль ДПС остановил «Киа» для проверки. Автомобилист дунул в трубочку. Результаты подтвердили наличие спиртного в крови мужчины. Пытаясь решить вопрос на месте, ковровчанин предложил полицейскому взятку в виде 100-долларовой купюры. Честный сотрудник отказался от денежного вознаграждения.Инспектор сообщил о попытке дачи взятки своим коллегам. Данный факт задокументировали. На водителя завели уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.