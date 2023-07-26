В Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад винного завода. Об этом сообщает . Огонь распространился на площади 900 квадратных ..
<a href="https://33live.ru/novosti/26-07-2023-v-krasnodarskom-krae-zagorelsya-sklad-vinzavoda-.html" target="_blank">В Краснодарском крае загорелся склад винзавода </a> - В Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад винного завода. Об этом сообщает . Огонь распространился на площади 900 квадратных ..
[url=https://33live.ru/novosti/26-07-2023-v-krasnodarskom-krae-zagorelsya-sklad-vinzavoda-.html]В Краснодарском крае загорелся склад винзавода [/url] - В Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад винного завода. Об этом сообщает . Огонь распространился на площади 900 квадратных ..