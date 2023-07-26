Сквер между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала планируется открыть до конца года.

Сквер между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала планируется открыть до конца года.Власти российской столицы активно занимаются комплексным развитием территорий и в каждом районе города строят необходимые для местных жителей объекты инфраструктуры. Особое внимание отводится организации общественных пространств. Новые точки притяжения пользуются популярностью у москвичей любого возраста.Так, в районе Южное Тушино построят новый сквер. Общественное пространство будет включать в себя площадки для детских игр, занятий спортом и выгула домашних животных, а также сеть велодорожек. На территории установят осветительные приборы и разобьют цветники.Рекреационное пространство между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала планируется открыть до конца текущего года. Сквер будет занимать территорию площадью около восьми гектаров. Отдыхать, гулять с детьми и заниматься спортом там смогут порядка семи тысяч местных жителей.К слову, проект строительства общественного пространства в районе Южное Тушино является продолжением масштабного плана поблагоустройству набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской.Неслучайно принято решение сделать акцент на экологии. В частности, для строительства ряда объектов планируется использовать природные материалы. Качели, качели-гнездо, пружинные качалки и карусель, большой игровой комплекс с веревочным городком и горкой в детской зоне будут выполнены из дерева.Спортивный зал под открытым небом предусматривает воркаут-комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, тренажеры для силовых тренировок и другое спортивное оборудование. А для братьев наших меньших на специальной площадке установят трамплины и барьеры для дрессировки.Местные жители смогут наслаждаться видами Сходненского канала, прогуливаясь вдоль водоема по оборудованным маршрутам. Дорожки проложат и для велосипедистов. На территории установят скамейки и современную систему освещения, а также высадят более 120 деревьев, около 900 кустарников. Площадь цветников составит 370 квадратных метров цветников.