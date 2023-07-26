Как отмечается в исследовании "Авито авто", средняя цена на новый автомобиль составила 2,9 млн рублей.

Спрос на новые китайские автомобили в России по итогам I полугодия 2023 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на авто с пробегом - на 33%. Об этом говорится в исследовании "Авито авто" (есть в распоряжении ТАСС)."Эксперты "Авито авто" проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей из Китая на платформе в январе - июне 2023 года. По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей вырос на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 209,5%", - отмечается в исследовании.По данным экспертов, доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе год к году выросла в четыре раза - в январе - июне 2023 года она достигла 46,8%. При этом доля моделей производителей из КНР в структуре предложения подержанных машин на "Авито авто" в I полугодии 2023 года составила 2,9% (+0,9 процентных пункта к показателю за аналогичный период 2022 года).Что касается стоимости китайских машин, в первые шесть месяцев этого года средняя цена на новый автомобиль составила 2,9 млн рублей, а на подержанный - 1,7 млн рублей.Лидирующую позицию на российском рынке новых автомобилей из Китая по итогам I полугодия заняла модель Haval Jolion со средней ценой 2,3 млн рублей. На долю этого автомобиля пришлось 11,1% от общего спроса на новые китайские машины на платформе "Авито авто". В топ-3 также попали модели Omoda C5 (с ценой 2,7 млн рублей и долей спроса 10,5%) и Geely Coolray (со стоимостью 2,47 млн рублей и долей 5,9%).Рейтинг самых востребованных подержанных китайских автомобилей в январе - июне 2023 года возглавила Chery Tiggo T11. Средняя цена на эту модель составила 380 тыс. рублей, а доля спроса - 8,7%. Следом идут Lifan Solano (со стоимостью 280 тыс. рублей и долей 6,6%) и Geely Emgrand EC7 (с долей спроса 4,8% и ценой 365 тыс. рублей).Ранее в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" ТАСС сообщали, что доля автомобильных брендов из КНР на российском рынке уже превышает 40%.