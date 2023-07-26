Река Ушна в границах села Бутылицы Меленковского района будет очищена от мусора и ненужной растительности.

Река Ушна в границах села Бутылицы Меленковского района будет очищена от мусора и ненужной растительности. Сегодня Министерство природопользования и экологии Владимирской области проводит конкурс на разработку проекта благоустройства водного объекта. Такая информация появилась на ресурсе «РосТендер».Заявки на участие в торгах принимаются до 2 августа. Начальная цена контракта – 3 млн рублей. Выбранный подрядчик должен будет подготовить проектно-сметную документацию к концу 2023 года.В порядок собираются привести участок реки протяжённостью около 1,1 км. Русло очистят от донных отложений и водной растительности, с берегов уберут кустарник, бурелом и мусор.