В рамках федерального проекта «Демография» и программы «Содействие занятости» владимирцы могут бесплатно освоить новую профессию и трудоустроится. «Содействие занятости» направлено на

В рамках федерального проекта «Демография» и программы «Содействие занятости» владимирцы могут бесплатно освоить новую профессию и трудоустроится. «Содействие занятости» направлено на поддержку уязвимых категорий граждан: женщин в декрете, людей предпенсионного возраста, безработных, граждан, не имеющих среднего специального и высшего образования, а также людей, которые находятся под риском увольнения. Мария Мальцева, зам. министра труда и занятости