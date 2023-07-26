В регионе выпадет 70 мм осадков.

Во Владимирской области ожидаются тропические ливни. О приближении аномальных осадков в регионы центральной части России рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Из соседей в эпицентре также окажутся Ярославская и Московская области. Затяжные дожди прогнозируются на выходные дни, когда выпадет до 60-88 мм осадков, что является дополнительной месячной нормой.По ожиданиям метеорологов, 27 и 28 июля в 33-ем регионе дождей не предвидится, но уже в субботу выпадет 25 мм, а в воскресенье 45 мм осадков. При этом столбик термометра опустится с +32 до +19 градусов.