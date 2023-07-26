“Приняли решение общими усилиями найти место для торжественных регистраций брака”, сообщил мэр в своем телеграм-канале. Глава города Дмитрий Наумов встретился с начальником

“Приняли решение общими усилиями найти место для торжественных регистраций брака”, сообщил мэр в своем телеграм-канале. Глава города Дмитрий Наумов встретился с начальником городского отдела ЗАГСа Яной Митрохиной. Владимирский Дворец бракосочетаний сейчас располагается в доме №51 на улице Растопчина. Новоиспеченные молодожены выходят из ЗАГСа и видят перед собой новую, счастливую жизнь – решетку на крыльце и