Нейросеть совсем скоро начнет следить за чистотой во Владимире. Эту технологию позаимствовали из Москвы и Подмосковья, сообщил губернатор 33-его региона в telegram-канале. Комплекс

Нейросеть совсем скоро начнет следить за чистотой во Владимире. Эту технологию позаимствовали из Москвы и Подмосковья, сообщил губернатор 33-его региона в telegram-канале. Комплекс нейросетевой видеоаналитики привезли сегодня. Система умеет фиксировать нарушения в состоянии дорог, уборки мусора и снега. Нейросеть нужно установить на автомобиль. Начиная с сегодняшнего дня комплекс начнет работу. Александр Авдеев отмечает, что для