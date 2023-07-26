В цехах появится 50 новых рабочих мест.

Во Владимире компания «Адгезив» инвестирует в производство 80 млн рублей. Предприятие посетили губернатор и мэр областного центра.Полиуретановая продукция завода востребована в целом ряде отраслей. На предприятии производятся полимерные наливные полы, клеи, эластомеры, герметики, а также материалы для автомобильной металлургической промышленности, судостроения, нефтегазовой и космической отраслей.В 2023 году запланировано расширение выпуска герметиков, полимерных полов и компаундов. Объём вложений составит 80 млн рублей. В цехах появится 50 новых рабочих мест.«Наша делегация презентовала продукцию «Адгезива» белорусским предприятиям во время майского визита в Минск. И тогда договорились, что белорусский производитель стиральных машин возьмёт на пробу их герметики взамен европейских. Качество продукции владимирской научно-производственной фирмы полностью устроило потенциальных партнёров. Рад, что наша поездка принесла очередные добрые плоды», - рассказал Александр Авдеев по итогам визита.НПФ «Адгезив» основан в 1969 году. Компания насчитывает почти 50 лет научной деятельности. Ассортимент состоит из более 1500 наименований различной продукции.