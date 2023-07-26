Во Владимире мать отсудила 350 тысяч рублей за падение своего ребенка с лестницы надземного...

Во Владимире мать отсудила 350 тысяч рублей за падение своего ребенка с лестницы надземного перехода.Судом установлено, что в январе 2022 несовершеннолетний сын истца поскользнулся на обледенелых ступеньках лестницы. В результате, его здоровью был нанесен тяжкий вред.Причиной падения явилось ненадлежащее эксплуатационное состояние (наледь) лестницы надземного пешеходного перехода. Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (потребителя) либо грубой неосторожности несовершеннолетнего, сообщила-пресс-служба судов Владимирской области.Суд учел, что несовершеннолетний перенес сильное нервное потрясение, физическую боль, длительное время пребывал в лечебном учреждением, не мог учиться. Долгое время носил корсет, что вызывало неудобство и насмешки сверстников, был вынужден прекратить заниматься активными видами спорта. А сейчас ежегодно проходит профилактическое лечение.Решением Октябрьского райсуда суда с ответчика взыскано 350 тысяч рублей компенсации морального вреда.Решение в настоящее время в законную силу не вступило.