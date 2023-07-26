Во Владимире пройдет бесплатный показ кино об удивительных приключениях. Сегодня в кинозале...

Во Владимире пройдет бесплатный показ кино об удивительных приключениях.Сегодня в кинозале владимирской библиотеки на Суздальском проспекте пройдет показ фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы".Документальная картина рассказывает о захватывающих приключениях маленькой нерпы. Ей придется в одиночку совершить путешествие на заветные Ушканьи острова. И все это на фоне захватывающих видов Байкала. Фильм будет особенно интересен юным зрителям. Начало показа в 16 часов.