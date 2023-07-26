«Послушайте!» – под таким названием прошёл поэтический вечер в областной библиотеке для детей и молодёжи. Концерт приурочили к 130-летию со дня рождения поэта Серебряного века Владимира

«Послушайте!» – под таким названием прошёл поэтический вечер в областной библиотеке для детей и молодёжи. Концерт приурочили к 130-летию со дня рождения поэта Серебряного века Владимира Маяковского. Ирина Дубиневич, главный библиотекарь областной библиотеки для детей и молодежи День рождения Маяковского празднуем уже пятый год. Набирается целый зал не только тех, кто хочет почитать, но и