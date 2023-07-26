Во Владимире рассказали , как вырастить дерево-скульптуру. Огородно-садовая наука не из лёгких....

Во Владимире рассказали , как вырастить дерево-скульптуру.Огородно-садовая наука не из лёгких. Даже специалисты ее осваивают годами. Одна из самых сложных - работа с живым деревом. Татьяна Воронцова отправилась в Патриарший сад и узнала, что такое арбоскульптура и как вырастить дерево необычной формы?Секрет столетней лиственницы, наконец-то, разгадан? Елена Майорова помнит это склоненное дерево еще с юности. Ее всегда интересовало - откуда у него такая форма. Гипотез у специалистов станции юннатов было много - от проблем со здоровьем до природных вмешательств - удара грозы. Но основная версия - первый опыт арбоскульптуры во Владимирском регионеЕлена Майорова, старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Лиственница - национальное дерево России, визитная карточка Патриаршего сада. Это первая арбоскульптура благодаря природным факторам и человеческим рукам. Но можно назвать и "ниваки" - особое формирование кроны деревьев.Техника "подстрижки" кроны - ниваки - пришла из Японии. В переводе "сад + дерево" - или садовый бонсай. Деревья обрезают, прищипывают или растягивают особым способом на протяжении многих лет. Как результат - оригинальная форма. При этом дерево-ниваки всегда находится в естественной среде.- Повторить форму склоненной лиственницы в Патриаршем пытались и в наше время. Вот эту молодую японскую Кемпферу - привязывали под углом.Елена Викторовна рассказывает, сразу обратили внимание на то, что часть ствола обращенного к земле становилась более оголенной. Ветки на ней плохо развивались , а ствол не утолщался.Елена Майорова, старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Но как при этом сделать ствол толстым , чтобы смог держать всю тяжесть кроны, она у лиственницы тяжелая.Оказывается в развитии ствола огромную роль играют нижние ветви дерева. Поэтому их нельзя удалять на раннем этапе , более того , нужно дать им больше света и возможностей для роста.Елена Майорова, старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Если нижние ветви короче, чем над ними, то они постепенно будут усыхать. И тоже самое у плодовых, пч на них не будет плодов и будут поселяться вредители.Садоводам стоит усвоить это важное правило- нижние ветви дерева работают на пользу стволу.Елена Майорова, старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Растение, все его органы питаются за счет листьев. Поэтому чтобы ствол был толстым, вот эта ветка конечно не нужна,но ее остались пч эти ветки кормят ствол. Чем их больше пока они тоненькие молоденькие, тем лучше. А когда у основания достигнет в диаметре 2 см ее удалят.Два сантиметра в диаметре - не меньше. Такие ветви можно удалять. Если это сделать раньше, ствол не получит достаточного развития - ошибка многих садоводов.Елена Майорова старший педагог допобразования " Патриарший сад":- У лиственницы были удалены в молодом возрасте скелетные ветви.- Диаметр ствола достигал 20 см и только на верхушке была у нее крона. Т.е. ствол очень тонкий и тяжелая крона, под снежной шапкой , дождя она постепенно наклонялся в юго-восточную сторону..под прямым углом.Елена Майорова говорит, что уже своей ошибкой считает заделку дупла , которое образовалось у лиственницы в результате сильного наклона. Оно достаточно большое - более 2 метров. Дуплистость- это тоже состояние дерева, его не нужно трогать или пломбировать - объясняет специалистЕлена Майорова старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Никаких вторжений в древесину делать не надо. Никаких гвоздей не вбивать. У растения есть такая способность - компартментализация - изолирует поврежденное место, свой иммунитет.А вот структурные дефекты - слабые ветки , острые развилки - убирать необходимо. Именно они - слабое место дерева.Елена Майорова, старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Идет защемление коры..Это всегда бывает у равнозначных стволов. В месте их соединения не то что они вросли...просто кора здесь зажата. И в этом месте начнется гниение. Ствол или этот или этот нужно убирать.Стоит помнить , что во время обрезки молодого растения можно срезать до 50 процентов объема кроны листьев. Если дерево средней зрелости- до 20 %. А вот старичков - вообще нельзя трогать. Срезанные до пня, старожилы городских улиц уже вряд ли восстановятся. Работа с живым деревом - особый уровень мастерства и терпения. Даже целая философия - это понимаешь, стоя под кроной векового памятника природы.Татьяна Воронцова. Александр Чунаев. Вести- Владимир.