Во Владимире состоялась очередная отправка бойцов, которые отправились служить по...

Во Владимире состоялась очередная отправка бойцов, которые отправились служить по контракту.Подробнее - в нашем репортаже.- В добрый путь, мужики. -Вот так. В добрый путь и удачи!Это уже традиция - когда один из младших провожающих желает бойцам вернуться с Победой. Эта отправка на фронт стала самой массовой с начала специальной военной операции.- В глазах чувствуется не просто осознанный выбор, чувствуется уверенность в победе. Мы победим. И победим с помощью наших владимирских, гороховецких, камешковских, собинских, муромских, всех наших бойцов. Главное сейчас - нерушимое единство фронта и тыла.А в тылу сейчас трудятся предприятия нашего региона. Также поддерживают бойцов их семьи.Елена Овчинникова, мать бойца:- Я провожаю своего родного сына. Это очень тяжело, провожать своих детей. Но это его выбор. Он взрослый мужчина, ему 28 лет.Иван с позывным "Воин" отправляется на фронт уже во второй раз. Был добровольцем. Сейчас уходит служить в регулярные войска.Иван, позывной "Воин:- С чувством гордости. Для меня большая честь - защищать свою родину. Своих родных, близких. Людей.Добровольцы - из всех районов области. Больше всего из Гороховецкого, Камешковского и Собинского районов.Сергей Хорошев, майор, ветеран войны в Афганистане, ио руководителя Владимирского отделения "Боевого братства":- Сейчас еще будет возрастать поток желающих принять участие в СВО. Потому что чем больше наших побед будет, тем больше будет желающих поучаствовать. Мы на верном пути, как я всегда говорю. Победа не за горами.Бойцам предстоит пройти подготовку в учебных частях. С собой только самое необходимое - в рюкзаках. И в сердце - любовь к близким и вера в скорую Победу.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. Вести-Владимир.