Во Владимире состоялась очередная отправка бойцов, которые отправились служить по...
Во Владимире состоялась очередная отправка бойцов, которые отправились служить по контракту.
Подробнее - в нашем репортаже.
- В добрый путь, мужики. -Вот так. В добрый путь и удачи!
Это уже традиция - когда один из младших провожающих желает бойцам вернуться с Победой. Эта отправка на фронт стала самой массовой с начала специальной военной операции.
- В глазах чувствуется не просто осознанный выбор, чувствуется уверенность в победе. Мы победим. И победим с помощью наших владимирских, гороховецких, камешковских, собинских, муромских, всех наших бойцов. Главное сейчас - нерушимое единство фронта и тыла.
А в тылу сейчас трудятся предприятия нашего региона. Также поддерживают бойцов их семьи.
Елена Овчинникова, мать бойца:
- Я провожаю своего родного сына. Это очень тяжело, провожать своих детей. Но это его выбор. Он взрослый мужчина, ему 28 лет.
Иван с позывным "Воин" отправляется на фронт уже во второй раз. Был добровольцем. Сейчас уходит служить в регулярные войска.
Иван, позывной "Воин:
- С чувством гордости. Для меня большая честь - защищать свою родину. Своих родных, близких. Людей.
Добровольцы - из всех районов области. Больше всего из Гороховецкого, Камешковского и Собинского районов.
Сергей Хорошев, майор, ветеран войны в Афганистане, ио руководителя Владимирского отделения "Боевого братства":
- Сейчас еще будет возрастать поток желающих принять участие в СВО. Потому что чем больше наших побед будет, тем больше будет желающих поучаствовать. Мы на верном пути, как я всегда говорю. Победа не за горами.
Бойцам предстоит пройти подготовку в учебных частях. С собой только самое необходимое - в рюкзаках. И в сердце - любовь к близким и вера в скорую Победу.
Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. Вести-Владимир.