Во Владимире сотрудники МЧС показали, что во дворах мешает проезду пожарных. Шлагбаумы, железные...

Во Владимире сотрудники МЧС показали, что во дворах мешает проезду пожарных.Шлагбаумы, железные ворота и кое-как припаркованные автомобили - могут стать причиной гибели людей. Сотрудники МЧС провели рейд по дворам областного центра, чтобы наглядно показать, как непросто иногда бывает подобраться к горящему дому.Поводом стал недавний пожар в девятиэтажке на Нижней Дуброве. В огне пострадал мужчина, которого не смогли быстро эвакуировать из квартиры, потому что автолестница просто не смогла проехать во двор. Пожарным из звена газодымозащитной службы пришлось подниматься бегом по этажам и выводить людей через задымленный подъезд. Аналогичные неприятности в случае пожара ждут жильцов домов по улицам Юбилейной, Безыменского и Суздальскому проспекту. В ходе рейда там были выявлены нарушения. Сквозные проезды оказались перекрыты шлагбаумами и воротами под замком, дворы заставлены машинами, авто припаркованы на колодцах пожарных гидрантов. В МЧС напоминают, что за всё это предусмотрены штрафы, и две тысячи автовладельцев с начала года уже были привлечены к ответственности. Машины и вовсе могут принудительно эвакуировать. Делается это не в момент ЧП, а регулярно - в целях профилактики.Владимир Горелов, замначальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Владимир:- Ежедневно по линии службы Госавтоинспекции на службу заступает специальный наряд, который на улично-дорожной сети г. Владимира осуществляет контроль за нарушениями правил остановки и стоянки и занимается эвакуацией транспортных средств, водители которых нарушают правила дорожного движения в этой части.