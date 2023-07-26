«Ростелеком» выступил партнером третьего летнего фестиваля уличного искусства 33ZAGFEST, в рамках которого стартовал новый этап проекта #АртУлочкаРТК. До конца лета художники распишут 15

«Ростелеком» выступил партнером третьего летнего фестиваля уличного искусства 33ZAGFEST, в рамках которого стартовал новый этап проекта #АртУлочкаРТК. До конца лета художники распишут 15 распределительных коммуникационных шкафов провайдера. Все работы посвящаются Владимирскому краю: его архитектуре, традиционным орнаментам, природе, известным людям и местам. Подведение итогов фестиваля планируется в августе. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской