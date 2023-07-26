У 10-месячного мальчика из Владимира нашли раковую опухоль. Родители ребенка пожаловались на рвоту и вялость врачам в ОДКБ. Об этом сообщила сама больница в сообществе во «ВКонтакте». МРТ

У 10-месячного мальчика из Владимира нашли раковую опухоль. Родители ребенка пожаловались на рвоту и вялость врачам в ОДКБ. Об этом сообщила сама больница в сообществе во «ВКонтакте». МРТ показало объемное образование задней черепной ямки. Это раковое заболевание у детей встречается чаще всего (⅔ всех случаев). Из 100 тысяч новорожденных 3-5 детей страдают от такого рода