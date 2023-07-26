Во Владимирской области на трассе М-7 в ДТП с двумя большегрузами водителя зажало в...

Во Владимирской области на трассе М-7 в ДТП с двумя большегрузами водителя зажало в машине.Сегодня, 26 июля, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Вязниковский районе на 295 км трассы "Волга".В результате ДТП произошло столкновение двух грузовых транспортных средств, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Всего к ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 3 единицы техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.