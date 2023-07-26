Во Владимирской области ожидается еще один всплеск непогоды. В четверг, 27 июля, облачная погода...

Во Владимирской области ожидается еще один всплеск непогоды.В четверг, 27 июля, облачная погода будет держаться до самого вечера. Однако осадков не ожидается.Воздух прогреется до 25-26 градусов.Ветер слабый - до 3 метров в секунду.Атмосферное давление 737 - 742 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа.В прежние времена заметили, если день 27 июля - жаркий и сухой, то зима будет морозной и малоснежной.Фото: https://www.pxfuel.com