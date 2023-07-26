Основными переносчиками вируса выступают собаки и лисы.

Во Владимирской области выявлено 30 случаев бешенства животных. Об этом сообщили в Госветинспекции.В Ковровском районе подтверждено 10 случаев, в Камешковском - 8, во Владимире - 5, в Гороховецком - 4 случая, в Суздальском 2 и в Муромском - 1.Основными переносчиками вируса выступают собаки и лисы. Заболевание поражает центральную нервную систему и характеризуется 100%-ой летальностью.В 2022 году в регионе зарегистрировано 77 очагов заражения опасной инфекцией.