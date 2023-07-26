Во Владимирской области прокуратура Киржачского района обязала руководителя отделения почты...

Во Владимирской области прокуратура Киржачского района обязала руководителя отделения почты отремонтировать вход для посетителей.По многочисленным обращениям граждан была проведена проверка исполнения законодательства «в сфере социальной защиты инвалидов в здании городского отделения почтовой связи, расположенного по улице Свердлова в мкр. Красный Октябрь».Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Напомним, нормы федерального законодательства предусматривают публичную обязанность по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов (и других групп населения с ограниченными возможностями).В ходе проверки установлено, что вход в здание городского отделения почтовой связи не соответствовало установленным нормам.Например, деревянные поручни находились в ветхом состоянии, на ступенях лестницы наблюдались трещины, выбоины, отслоения. Кроме того, вход не был оборудован пандусом.В адрес руководителя городского отделения почтовой связи было внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным: к настоящему моменту уже произведен комплекс работ по ремонту входной группы здания.Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области