Во Владимирской области пьяный водитель предложил инспектору ГИБДД 100 долларов за...

Во Владимирской области пьяный водитель предложил инспектору ГИБДД 100 долларов за бездействие.Ночью 19 июля на улице Комсомольской в городе Коврове, экипаж ДПС ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» остановил автомобиль «Киа», водитель которого, по визуальным признакам, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. (Результаты освидетельствования это подтвердили).Чтобы избежать наказания, 33-летний житель Суздаля в патрульном автомобиле, сначала положил 100-долларовую купюру в свой паспорт и пытался передать его сотруднику ДПС. На предупреждение полицейского о том, что дача взятки – это уголовно-наказуемое деяние, нарушитель не отреагировал. И положил банкноту в карман двери. Заме вынул, спрятал в автодокументы и оставил файл на панели авто.Инспектор ДПС сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть полиции. Данный факт задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.Фото: https://www.pxfuel.com