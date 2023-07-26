Во Владимирской области стартовал проект Искусство объединяет. Рассказать о культурной жизни...

Во Владимирской области стартовал проект "Искусство объединяет".Рассказать о культурной жизни региона и сделать искусство доступным для всех - такова цель нового творческого проекта "Искусство объединяет". Его авторы - Владимирский областной Дом работников искусств и Министерство культуры Владимирской области.Выездные программы для сотрудников промышленных предприятий подготовили деятели искусств. Они включают в себя произведения владимирских писателей, поэтов, артистов и музыкантов. В июле и августе такие творческие встречи пройдут в Судогодском, Кольчугинском, Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах. Всего до конца лета планируется провести не менее пяти концертов. В дальнейшем проект будут развиваться. Вскоре зрителям будут доступны передвижные выставки владимирских художников и фотографов.Оксана Шевцова, директор Владимирского областного Дома работников искусств:- Мы хотим, чтобы зрители могли прикоснуться к прекрасному, не отходя от рабочего места, если можно так сказать. Посмотреть на прекрасные наши концерты, захотеть придти потом к нам на мероприятия и просто получить порцию культурного вдохновения.