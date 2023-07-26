Во Владимирской области вновь активизировались мошенники. Александровским городским судом было...

Во Владимирской области вновь активизировались мошенники.Александровским городским судом было установлено, что 6 июня 2022 года «неустановленное лицо» (сговорившись с подсудимыми) позвонило четырем незнакомым им жительницам и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило, что их близкие попали в больницу. И, мол, по их вине произошло дорожно-транспортное происшествие.Всем женщинам предлагалось (чтобы избежать уголовного преследования) заплатить 800 000 рублей.Мошенники «пошли дальше» - они (в подтверждение) инсценировали плач и речь «потерпевших» о произошедшей аварии. Были записаны «просьбы» - передать деньги.Доверчивые пенсионерки, не осознавая, что их обманывают, согласились отдать свои сбережения, а также сообщили домашние адреса.В итоге за один только день мошенники похитили более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Александровского городского суда.В дальнейшем преступников поймали. Ими оказались - двое мужчин - граждане Киргизской Республики и Республики Азербайджан.Они признаны виновными в совершении четырех преступленийПо итогам рассмотрения уголовного дела каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев (с отбыванием в исправительной колонии общего режима).А также, с подсудимых в счет возмещения материального ущерба, взысканы денежные средства в размере похищенных сумм.Фото: pxfuel.com