За первые 6 месяцев текущего года в отделении по выхаживанию недоношенных детей квалифицированную помощь получили более 100 малышей, каждый из которых весил менее 500 граммов.

За первые 6 месяцев текущего года в отделении по выхаживанию недоношенных детей квалифицированную помощь получили более 100 малышей, каждый из которых весил менее 500 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Областной детской клинической больницы.Под присмотром специалистов новорожденные смогли окрепнуть и подрасти. Сегодня они стали более самостоятельными и находятся дома.Кроме того, с января текущего года самые маленькие ребятишки и дети с врождёнными пороками сердца и бронхолегочной дисплазией включены в программу иммунизации препаратом «Синагис». Мероприятие призвано защитить малышей от респираторной инфекции и проводится строго по медицинским показаниям в Областном перинатальном центре и в ОДКБ.