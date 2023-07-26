Жители древнего Суздаля рассказали о секрете экспресс- засолки огурцов. В июле наступает «разгар»...

Жители древнего Суздаля рассказали о секрете экспресс- засолки огурцов.В июле наступает «разгар» соления огурцов! И каждая хозяйка задумывается о том — как сделать их вкуснее, "зеленее" и... ароматнее.Хотя соленый огурец и считается непременным атрибутом русского застолья, выращивать их впервые начали в Индии и Месопотамии еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Тогда же появились первые попытки засолить огурцы, свидетельства чему не так давно нашли археологи.Пробовали солить огурцы и древние римляне. Правда, они начали добавлять для консервации уксус. Так появились маринованные огурцы.Историки утверждают, что русских с огурцами познакомили византийцы. Считается, что само слово происходит от греческого «огирос» - «незрелый».На Руси огурцы солили в дубовых кадках. Их традиционно любили и цари, и простой люд.В День огурца своим ГЛАВНЫМ секретом засолки огурцов поделились эксперты из Суздаля.Ирина Мельницкая вместе с другими хозяйками угощает огурчиками - суздальскими и малосольными.Экспресс-засолка. 30 минут. А вкус – потрясающий!Ирина Мельницкая, организатор огуречной дегустации:- Есть небольшой нюанс! Мы кладём веточку эстрагона. Они невероятного зелёного цвета становятся, а для аромата у нас – зонтик укропа.Иностранцы, попавшие в Россию, очень хвалят соленые огурцы. Впрочем, исконно русским изобретением являются как раз огурцы малосольные, продукт уникальный и универсальный на все времена.Смотрите полный сюжет Марии Платанюк: https://vladtv.ru/society/146373/(«Число гостей, посетивших знаменитый праздник в Суздале, превысило местное население»)