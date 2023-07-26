Жители Владимирской области выберут деревни, которые подключат к интернету. Началось всероссийское...

Жители Владимирской области выберут деревни, которые подключат к интернету.Началось всероссийское голосование по выбору малочисленных населённых пунктов, которые нужно обеспечить высокоскоростным интернетом. Какие именно сёла войдут в проект, решат сами жители.Принять участие можно двумя способами - до 13-го августа на Госуслугах и до 10-го сентября, отправив письмо по почте, на адрес Минцифры России - его могут подписать сразу несколько человек. Проголосовать можно только за населённый пункт своего региона. Сёла, посёлки и деревни, которые наберут наибольшее количество голосов, подключат к интернету в 24-м году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Возможность попасть в программу есть у полутора тысяч населённых пунктов России.