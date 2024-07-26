17 сотрудникам библиотеки в Кольчугино не доплачивали зарплату на сумму свыше 260 тысяч...

17 сотрудникам библиотеки в Кольчугино не доплачивали зарплату на сумму свыше 260 тысяч рублейКольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения трудового законодательства в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»."В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, должна быть не ниже минимального размера оплаты труда (даже в том случае, если работник дополнительно трудоустроен внутренним совместителем)", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что в период в 2021-2023 годах семнадцати сотрудникам библиотеки не в полном объёме производилась доплата за внутреннее совместительство.Руководителю учреждения внесено представление. Сотрудникам библиотеки проведен перерасчет по заработной плате на сумму свыше 260 тысяч рублей.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky