Деревня Неверково участвует в конкурсе-фестивале на звание самой красивой деревни Владимирской...

Деревня Неверково участвует в конкурсе-фестивале на звание самой красивой деревни Владимирской областиВ юбилейном десятом конкурсе-фестивале на звание самой красивой деревни Владимирской области участвуют даже самые небольшие поселения. Продолжается очный этап конкурса. В деревне Неверково Камешковского района немногим более полусотни жителей. Гостей встречают задорно...Приезд членов оргкомитета - хороший повод еще раз собраться всем односельчанам, рассказать, как заботятся о своей деревне и любят ее. Вспомнить тех, кто не вернулся с Великой Отечественной, как всем миром проводили газ, как засыпали дорогу щебенкой, как сохранили старинные дома и добрые деревенские традиции.Мария Климова, староста деревни Неверково:- В нашей деревне такой праздник шикарный, великолепный. Деревушка у нас маленькая, но красивая, очень даже. Жители у нас красивые, добрые, все принимают участие во всем.В этом году за звание самой красивой борются 69 деревень из 16 районов. Треть из них участвуют впервые. Все претенденты поделены на две группы - в зависимости от численности населения. Выезжать на места члены жюри будут до конца лета. Итоги подведут в сентябре. Победители получат денежные призы, которые после смогут направить на благоустройство родной деревни.