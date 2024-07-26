Деревня Неверково участвует в конкурсе-фестивале на звание самой красивой деревни Владимирской...
Деревня Неверково участвует в конкурсе-фестивале на звание самой красивой деревни Владимирской области
В юбилейном десятом конкурсе-фестивале на звание самой красивой деревни Владимирской области участвуют даже самые небольшие поселения. Продолжается очный этап конкурса. В деревне Неверково Камешковского района немногим более полусотни жителей. Гостей встречают задорно...
Приезд членов оргкомитета - хороший повод еще раз собраться всем односельчанам, рассказать, как заботятся о своей деревне и любят ее. Вспомнить тех, кто не вернулся с Великой Отечественной, как всем миром проводили газ, как засыпали дорогу щебенкой, как сохранили старинные дома и добрые деревенские традиции.
Мария Климова, староста деревни Неверково:
- В нашей деревне такой праздник шикарный, великолепный. Деревушка у нас маленькая, но красивая, очень даже. Жители у нас красивые, добрые, все принимают участие во всем.
В этом году за звание самой красивой борются 69 деревень из 16 районов. Треть из них участвуют впервые. Все претенденты поделены на две группы - в зависимости от численности населения. Выезжать на места члены жюри будут до конца лета. Итоги подведут в сентябре. Победители получат денежные призы, которые после смогут направить на благоустройство родной деревни.