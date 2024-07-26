Об этом рассказали представители областного Правительства.

До конца года во Владимирской области построят три объекта питьевого водоснабжения. Об этом рассказали представители регионального Правительства.Из федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Чистая вода" Владимирской области в 2024 году выделено 314,3 млн рублей. В текущем году завершается строительство или реконструкция трех объектов питьевого водоснабжения, начатых в 2023 году. Для всех этих объектов уже выбраны подрядные организации, и проводятся строительно-монтажные работы.Также, в посёлке Ставрово Собинского района проводится модернизация и реконструкция объектов водоснабжения с ремонтом или заменой технологического оборудования. Планируется завершить работы до середины сентября.В Петушках продолжается реконструкция центрального водозабора. Бетонные основания для резервуара чистой воды и модулей скважин уже устроены на готовом котловане. Оборудование готово к установке, запланирована она не позднее 15 сентября.