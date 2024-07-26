Доктор политических наук Роман Евстифеев рассказал, почему спорт вовлечён в политику Культурное...

Доктор политических наук Роман Евстифеев рассказал, почему спорт "вовлечён в политику"Культурное наследие как фактор развития российской государственности. Именно эту тему представители разных стран мира обсуждали на форуме "Диалог" во Владимире. Доктор политических наук Роман Евстифеев был соведущим дискуссионной площадки. Спектр тем был самым широким.В нашей студии с Романом Евстифеевым мы поговорили не только об исторических знаковых датах года, но и спорте, который, вопреки всем лозунгам, увы, "вовлечён в политику".