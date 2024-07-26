Еще одна группа добровольцев из Владимирской области заключила контракт с Министерством обороны...

Еще одна группа добровольцев из Владимирской области заключила контракт с Министерством обороны РФВо Владимире каждую неделю проходят отправки добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Их группами направляют в учебные подразделения, где они проходят основную подготовку, вспоминают все знания, полученные на срочной службе.В церемониях отправки традиционно участвуют представители Правительства и Законодательного Собрания региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, юнармейцы, а также родные и близкие бойцов.«В семье поняли моё решение и поддержали, но и переживают – как без этого? Но назад дороги нет. Уверен, что мы победим и вернёмся живыми и здоровыми!» – поделился контрактник Роман.Такой положительный настрой поддержали и все провожающие, которые крепко жали руки бойцам и от души желали им сил, отваги и скорейшего возвращения домой с Победой.«Ребята встали на защиту нашей свободы и независимости, это ценно и важно. Желаю всем сил и мужества, чтобы с достоинством перенести все испытания, которые выпадут. Служба в Вооружённых силах тяжела эмоционально и физически, но будьте уверены в том, что ваши родные и близкие вас поддерживают и ждут назад!» – отметил Виктор Демидов, член областной Общественной палаты.Отметим, что стать военнослужащим и профессионально защищать Родину может каждый, кому исполнилось 18 лет. На сегодняшний день при заключении контракта жители Владимирской области получают выплаты, общая сумма который равна 500 тыс. рублей.Напоминаем адреса пунктов отбора на военную службу по контракту:г.Владимир, ул. Стрелецкая, 55 А;г.Владимир, ул. 1-я Пионерская, 92;г.Ковров, ул. Фурманова, 33;г.Александров, ул. Свердлова, 37;г.Петушки, Советская пл., 5;г.Судогда, ул. Ленина, 19;г.Суздаль, Красная пл., 3.Телефон: +7 (4922) 45-02-25.Фото: Правительство Владимирской области