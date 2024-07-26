В ходе открытого диалога спикеры поделились своими переживаниями на время службы, рассказали о том, что помогало им на фронте, а также упомянули письма детей, которые каждый солдат бережно хранит.

Форум «Природа не терпит пустоты» прошёл во Владимирской области. По приглашению Александровской епархии ветераны, при сопровождении владимирского отделения «Защитники Отечества», Михаил Успенский и Геннадий Прохорычев, который также является заместителем министра образования и молодежной политики области, выступили перед учениками церковных школ, представителями молодежных организаций и детьми из различных регионов Российской Федерации.В ходе открытого диалога спикеры поделились своими переживаниями на время службы, рассказали о том, что помогало им на фронте, а также упомянули письма детей, которые каждый солдат бережно хранит.Разговор получился честным и сердечным. Дети внимательно слушали и приняли активное участие. Некоторые рассказали о своих отцах, которые сейчас служат на спецоперации, выразив свою тревогу за них и надежду на скорое возвращение.