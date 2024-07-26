В новом выпуске программы “Готовим вместе” покажем, как удивить Ваших гостей необычным рецептом. Классические бельгийские вафли, но с необычной начинкой! В главной роли — колбаса

В новом выпуске программы “Готовим вместе” покажем, как удивить Ваших гостей необычным рецептом. Классические бельгийские вафли, но с необычной начинкой! В главной роли — колбаса «Сливушка» от бренда «Вязанка». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама ЗАО «Стародворские колбасы». ИНН 3328426780 ERID: 2VtzqviDjdL