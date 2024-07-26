На Рпенском проезде во Владимире специалисты устраняют последствия дождей и проводят...

На Рпенском проезде во Владимире специалисты устраняют последствия дождей и проводят благоустройство дорогиРаботы и оперативные, и плановые. Что в планах дорожников? - расскажет Мария Платанюк.На Рпенском проезде - дорожная техника. Благоустройство новой магистрали - дороги-дублёра, которую так ждала областная столица - в самой активной фазе.Сильные летние дожди сыграли свою роль. Местами повредив асфальтобетон и бортовой камень на тротуарах. Восстановление оперативно ведут специалисты.Во владимирском филиале ДСУ-3 напоминают: движение по Рпенскому запустили в "рабочем" режиме. В ноябре. Раньше срока. По контракту же - завершение всех работ на магистрали - первый квартал 2025-го.Сергей Панкратов, начальник филиала ГУП ДСУ-3 "Владимирское ДСУ":- Выполним его по наступлению срока контракта. Были большие ливни, что привело к незначительным размывам. Это не критично, безопасности движения это не угрожает. Пешеходным дорожкам это не угрожает. Мы сейчас в оперативном порядке всё это восстановили. И будем восстанавливать.Рпенский - это стратегические 2 километра. Возведенные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Основная магистраль в 4 полосы, а также почти 800 метров пересечений, примыканий, развязок и разворотов. И гордость объекта - Рпенский мост - 183 метра, с шестью опорами. Перильным ограждением и освещением. Строительство пешеходных и велосипедных дорожек завершено.Максим Сереченко, мастер дорожного участка:- Производим устройство почвенно-растительного грунта. Благоустройство прилегающей территории. После сильных ливневых дождей - восстановление лотков.Современные очистные предотвратят попадание стоков в Рпень. Рабочие устанавливают водосбросы. Впереди - обустройство разворотных площадок и тактильных плиток для маломобильных граждан. Кроме того, предстоит "усилить" весь створ дороги.Сергей Панкратов, начальник филиала ГУП ДСУ-3 "Владимирское ДСУ":- Высокие насыпи, очень пологие откосы. Предстоит их укрепить биотекстилем, биорешёткой, засевом трав, также нам еще предстоит установить оцинкованное ограждение. Порядка тысячи погонных метров. Предстоит ещё устройство технической дороги - в районе "Точмаша" - из плит.На Рпенском проезде появились и остановочные павильоны. В руководстве владимирского филиала ДСУ-3 подчёркивают: автобусный маршрут по магистрали запустят весной 2025 года.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".