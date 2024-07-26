В туристической столице 33-го региона на стенах Кремля будут показывать новое аудиовизуальное шоу-сказку «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской».

В туристической столице 33-го региона на стенах Кремля будут показывать новое аудиовизуальное шоу-сказку «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской». Об этом рассказала областного правительства.Представление будет основано на сказках нашего края. Зрители увидят богатыря Зеленого, Финиста, Василису Прекрасную и Чёрного Змия.«Главной героиней станет сама Сказка – полудевушка-полуптица, которая отправляется в странствие, встречая на своем пути различных сказочных персонажей», - говорится в сообщении пресс-службы.Трансляция будет осуществляться с 15 августа по 4 сентября.