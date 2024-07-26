Об этом рассказали представители регионального Министерства здравоохранения.

Порядка 2,5 тысяч доз вакцин от 4 болезней поступили во Владимир. Об этом рассказали представители регионального Министерства здравоохранения.Так, в область прибыли препараты против вируса папилломы человека, а также для ревакцинации от дифтерии, коклюша и столбняка. На первый медикамент было потрачено 4,4 миллиона рублей, иммунизироваться смогут дети от 9 до 14 лет.Комбинированная вакцина стоила региону 3,1 миллиона рублей. Предназначена она для детей 6-7 лет.Также прибыло около тысячи доз препарата от кори. Ей привиться могут люди всех возрастных категорий, нужно лишь эпидемиологическое показание.