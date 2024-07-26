Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства.

Прокуратура добилась выплаты 260 тысяч рублей кольчугинским библиотекарям. Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства.Так, доплатой за внутреннее совместительство оказались обделены 17 сотрудников. Согласно проверке, проведенной представителями Кольчугинской межрайонной прокуратуры, выявлено, что в муниципальном бюджетном учреждении культуры не соблюдались законодательные требования относительно зарплаты работников. Оказалось, что зарплата сотрудника, отработавшего полную норму рабочего времени, была ниже минимального уровня оплаты труда (МРОТ), что противоречит законодательству.В течение периода 2021-2023 годов 17 человек работали, как внутренние совместители, и им не выплачивалась полная доплата за это дополнительное трудоустройство. В результате за три года им было должны 260 тысяч рублей. После требования прокуратуры все им были произведены перерасчет и выплачены соответствующие суммы.