Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам, считают аналитики ВТБ.

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам, считают аналитики ВТБ.На текущем уровне 16% ключевая ставка ЦБ держалась с декабря прошлого года. На очередном заседании 26 июля регулятор впервые за восемь месяцев повысил ее до 18%, это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.Повышение ключевой ставки станет новым этапом развития накопительных продуктов. Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам обеспечивает рекордные темпы роста рынка сбережений. По оценке аналитиков банка, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.«С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года,» - отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.