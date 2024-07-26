Риелторы агентства недвижимости, оформляя договоры займа, обокрали владимирцев на 21 млн...
Риелторы агентства недвижимости, оформляя договоры займа, обокрали владимирцев на 21 млн рублей
Прокуратурой города Владимира в рамках надзора изучен материал проверки по многочисленным заявлениям граждан о хищении принадлежащих им денежных средств должностными лицами ООО «Иоффе и партнеры».
Сотрудниками полиции неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой города Владимира.
Установлено, что указанная организация, помимо оказания риэлторских услуг, с целью привлечения денежных средств граждан оформляло договоры займа, обещая по ним выплату высоких процентов. В дальнейшем деньги потерпевшим не возвращались.
Таким образом, в действиях сотрудников ООО «Иоффе и партнеры» прокуратурой установлены признаки мошенничества.
Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 21 млн рублей.
23 июля 2024 возбуждено уголовное дело по статье: "Мошенничество в особо крупном размере".
Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой г. Владимира.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky