Риелторы агентства недвижимости, оформляя договоры займа, обокрали владимирцев на 21 млн...

Риелторы агентства недвижимости, оформляя договоры займа, обокрали владимирцев на 21 млн рублейПрокуратурой города Владимира в рамках надзора изучен материал проверки по многочисленным заявлениям граждан о хищении принадлежащих им денежных средств должностными лицами ООО «Иоффе и партнеры».Сотрудниками полиции неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой города Владимира.Установлено, что указанная организация, помимо оказания риэлторских услуг, с целью привлечения денежных средств граждан оформляло договоры займа, обещая по ним выплату высоких процентов. В дальнейшем деньги потерпевшим не возвращались.Таким образом, в действиях сотрудников ООО «Иоффе и партнеры» прокуратурой установлены признаки мошенничества.Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 21 млн рублей.23 июля 2024 возбуждено уголовное дело по статье: "Мошенничество в особо крупном размере".Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой г. Владимира.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky