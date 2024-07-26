С начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибли 32 человека, в том числе - 2...

С начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибли 32 человека, в том числе - 2 ребенкаЕще одна трагедия на воде. Накануне в Собинском районе, в селе Бабаево, утонул мужчина. Таким образом, с начала купального сезона на водоемах нашего региона погибли 32 человека, в том числе 2 ребенка.Тело утонувшего было извлечено муниципальными спасателями. Личность мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.Известно, что тело найдено в пруду, не предназначенном для купания. Сотрудники МЧС напоминают: причины гибели на воде одни и те же: купание в неустановленных местах и в состоянии алкогольного опьянения. На водных объектах региона регулярно проходят рейды по безопасности. На одном из них побывал Федор Лалакин.Это лето уже признано одним из самых жарких за последние годы - многие владимирцы спасаются от зноя на воде. В областной столице есть два разрешенных для купания места: озёра Глубокое и Семязино. Управление гражданской защиты города ежедневно проводит рейды по водоемам: выдают памятки о безопасном поведении, проводят разъяснительные беседы.Чтобы самому не стать пострадавшим, говорят спасатели, нужно соблюдать простые правила: не купаться в запрещенных местах и трезво оценивать свои силы на воде.Григорий Цыганков старший спасатель на о. Семязино:- В алкогольном опьянении вообще невозможно находиться в воде, потому что алкоголь расширяет сосуды, вода сужает, и все - сердечная недостаточность. Недавно было два случая, но это было в стороне - в 150 метрах от моего ограждения. На той стороне ребята выпивали, и такие же случаи у двоих - сердце встало.С начала года только во Владимире утонули уже четыре человека. В области - 32 погибших на воде. Большинство купались в неположенных местах.Чтобы попасть в список разрешенных, водоем должен отвечать определенным критериям. Например, отдельную оценку получает урез воды. На расстоянии 15 метров от берега глубина должны быть не более двух метров. Этой норме Семязино соответствует. А вот вода проверку не прошла. Отдыхающих предупреждают - здесь энтерококки.Борис Беликов начальник управления гражданской защиты г. Владимир:- Повторно мы в июле месяце сделали, мы на прошлой неделе получили, соответственно, микробиологические показатели только увеличились...В рамках отведенного места мы разрешаем купаться, но мы предупреждаем людей, что здесь могут быть последствия...Человек сам принимает решение, но мы ему безопасность обеспечим.О том, что купаться здесь опасно, сигнализирует и черный флаг. Но, несмотря на все предупреждения, некоторые жители все равно заходят в воду. В администрации призывают владимирцев быть внимательнее во время отдыха и соблюдать все правила безопасного поведения на водоемах.Федор Лалакин, Александр Голубев. «Вести-Владимир».