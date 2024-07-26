С юбилеем древний Суздаль поздравят Бурановские бабушки и Дима Билан О программе основных...

С юбилеем древний Суздаль поздравят "Бурановские бабушки" и Дима БиланО программе основных торжеств в честь тысячелетия города-музея рассказали в правительстве Владимирской области.Напомним, праздник пройдёт в трехдневном формате: 9, 10 и 11 августа. Организатор большого праздничного марафона- Министерство культуры региона. Программа, отмечают в правительстве области, учтёт интересы взрослых, детей, туристов.В праздновании будет задействован весь город. Суздаль ждёт большой наплыв гостей. Сейчас на парковках можно разместить полторы тысячи автомобилей, власти определяют дополнительные места для стоянок. На контроле- вопросы безопасности, готовятся коммунальные службы.Общественный транспорт между Владимиром и Суздалем в эти дни будет курсировать до двух часов ночи. 9 августа в концертной программе в музее деревянного зодчества выступит ансамбль "Владимирские рожечники", фолк-группа "Бурановские бабушки", заслуженная артистка России Лидия Музалёва, владимирский русский оркестр, солисты областной филармонии. Здесь же, 9 и 10 числа развернут народное подворье "Нестареющие традиции".10 августа- откроется фольклорно-гастрономическая площадка, на которой выступят известные российские коллективы. А на Торговой площади развернётся "Суздаль в кино". Посетители смогут побывать на съемочных площадках фильмов, которые снимались в городе- музее.