С юбилеем древний Суздаль поздравят Бурановские бабушки и Дима Билан
О программе основных...
С юбилеем древний Суздаль поздравят "Бурановские бабушки" и Дима Билан
О программе основных торжеств в честь тысячелетия города-музея рассказали в правительстве Владимирской области.
Напомним, праздник пройдёт в трехдневном формате: 9, 10 и 11 августа. Организатор большого праздничного марафона- Министерство культуры региона. Программа, отмечают в правительстве области, учтёт интересы взрослых, детей, туристов.
В праздновании будет задействован весь город. Суздаль ждёт большой наплыв гостей. Сейчас на парковках можно разместить полторы тысячи автомобилей, власти определяют дополнительные места для стоянок. На контроле- вопросы безопасности, готовятся коммунальные службы.
Общественный транспорт между Владимиром и Суздалем в эти дни будет курсировать до двух часов ночи. 9 августа в концертной программе в музее деревянного зодчества выступит ансамбль "Владимирские рожечники", фолк-группа "Бурановские бабушки", заслуженная артистка России Лидия Музалёва, владимирский русский оркестр, солисты областной филармонии. Здесь же, 9 и 10 числа развернут народное подворье "Нестареющие традиции".
10 августа- откроется фольклорно-гастрономическая площадка, на которой выступят известные российские коллективы. А на Торговой площади развернётся "Суздаль в кино". Посетители смогут побывать на съемочных площадках фильмов, которые снимались в городе- музее.