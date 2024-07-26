Смотрите Вести в 14:30: какие возможности современного растениеводства демонстрируют...

Смотрите "Вести" в 14:30: какие возможности современного растениеводства демонстрируют аграрии?Рпенский. Второй этап.- Работы продолжаются. В том числе, восстановительные. На каком этапе благоустройство владимирского Рпенского проезда?Семена на семинаре- Чудеса региональной селекции в Суздальском районе...Какие возможности современного растениеводства демонстрируют аграрии?Шанс на здоровую жизнь- Ждать времени нет. Четвертая степень сколиоза - диагноз Миланы из Ковровского района. Помочь может каждый.