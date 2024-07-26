У жителя Гусь-Хрустального арестовали автомобиль, чтобы погасить долг по кредиту
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У жителя Гусь-Хрустального арестовали автомобиль, чтобы погасить долг по кредиту
В Гусь-Хрустальном судебные приставы взыскали задолженность по кредиту, применив к должнику меры принудительного характера.
Мужчина вовремя не вернул долг кредитной организации, который составил около 120 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства.
"В добровольном порядке заемщик денежных средств не исполнил решение суда и требование судебного пристава - исполнителя. В отношении должника вынесли постановления об обращении взыскания на его денежные средства, находящиеся в банке и о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, однако гражданин продолжил уклоняться от возврата задолженности", - рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.
Следующей мерой принудительного исполнения стал арест автомобиля Мitsubishi.
В итоге, через несколько дней должник погасил кредитную задолженность.
Меры принудительного исполнения в отношении имущества должника отменены.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky