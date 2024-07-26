У жителя Гусь-Хрустального арестовали автомобиль, чтобы погасить долг по кредиту В...

У жителя Гусь-Хрустального арестовали автомобиль, чтобы погасить долг по кредитуВ Гусь-Хрустальном судебные приставы взыскали задолженность по кредиту, применив к должнику меры принудительного характера.Мужчина вовремя не вернул долг кредитной организации, который составил около 120 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства."В добровольном порядке заемщик денежных средств не исполнил решение суда и требование судебного пристава - исполнителя. В отношении должника вынесли постановления об обращении взыскания на его денежные средства, находящиеся в банке и о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, однако гражданин продолжил уклоняться от возврата задолженности", - рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Следующей мерой принудительного исполнения стал арест автомобиля Мitsubishi.В итоге, через несколько дней должник погасил кредитную задолженность.Меры принудительного исполнения в отношении имущества должника отменены.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky