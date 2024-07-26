С 26 по 28 июля на «Мотодром Арене» в Коврове пройдут соревнования по картингу. Среди участников – пилоты из Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Костромской, Ярославской областей и

С 26 по 28 июля на «Мотодром Арене» в Коврове пройдут соревнования по картингу. Среди участников – пилоты из Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Костромской, Ярославской областей и Москвы, сообщили в правительстве. На гоночном картодроме гонщики будут соревноваться в 10 классах: «Мини», «Супер Мини», «Кадет», «Национальный юниор», «ОК-J», «РМ Юниор», «РМ», «ОК», «РМ DD2» и «KZ2». Помимо